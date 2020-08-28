ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف بمركز بلبيس بالشرقية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام (6 أشخاص – مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس) بإقامة حفل زفاف لنجل شقيق أحدهم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وأمكن ضبطهم، وتم صرف عدد (50 شخص من الأهالى)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.