الداخلية تواصل جهودها في مواجهة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (فنى تنظيم بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج ) باستغلال موقعه الوظيفى بالتواطؤ مع (شخصين مقيمان بذات الجهة) وتمكينهما من بناء عقارين على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى.

وتسهيل حصولهما على رخصتى بناء صادرتين من الوحدة المحلية التى يعمل بها، واعتمادهما من خلال قيامه بإثبات بيان صلاحية بأن الأرض الخاصة بهما داخل الحيز العمرانى ولا مانع من استخراج رخصة بناء عليها – على خلاف الحقيقة.

الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام ، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.