القوى العاملة: لجنة لمتابعة تطوير مركز تدريب مهني محرم بك بالإسكندرية

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة مستمرة في تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لها علي مستوى 27 محافظة، لتواكب أعلي مستويات مراكز التدريب العالمية، من حيث الأدوات والأجهزة والمدربين القائمين على العملية التدريبية، وذلك لتتواءم مع احتياجات سوق العمل سواء الداخلي والخارجي، وذلك من خلال رفع مستوي الأداء في العملية التدريبية لتخريج متدرب قادر على المنافسة في أسواق العمل المختلفة.

وفي هذا الإطار قامت لجنة من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بزيارة لمركز تدريب محرم بك التابع لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وذلك لمتابعة عمليات التطوير والتحديث التي بدأت بورشة اللحام والتي من المستهدف خلال الأيام القليلة القادمة أن تصبح من أحدث ورش التدريب في الشرق الأوسط على مهنة اللحام بجميع أنواعه من لحام الكهرباء، ولحام الأكسجين، ولحام الأرجون، وذلك على أيدي أفضل المدربين الدوليين في هذا المجال.

وقدم ياسر سعيد مدير المديرية للجنة كافة التسهيلات، وتم إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه عملية تطوير وتحديث ورشة اللحام بالمركز، ورافق اللجنة التي ضمت المهندسين وائل عبد الصبور، ومحمد عبد الحكم بالإدارة المركزية للتدريب بديوان عام الوزارة، إيفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب بالمديرية.