كمامة وسجادة شخصية.. مساجد السويس تستقبل المصلين لصلاة الجمعة

استقبلت مساجد السويس، اليوم، المصلين لأداء صلاة الجمعة بعد قرار مجلس الوزراء، بإعادة فتح المساجد لصلاة الجمعة بعد نحو 5 أشهر من قرار الأوقاف غلق المساجد بسبب فيروس كورونا، التي اتخذته الوزارة في 21 مارس الماضي.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع مساجد بالمحافظة االتزامات بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال التشديد على المواطنين ارتداء الكمامة، والمرور من بوابات التعقيم وإحضار السجاد الشخصي.

وأكد المرور على اللجان في كل الإدارات الخمسة التابعة للمديرية؛ لتأكيد من تطبيق تعليمات الوزارة من إجراءات احترازية والالتزام بمدة الخطبة.