اصطحاب "مصلية" وارتداء الكمامة شرط أساسي لـ"صلاة الجمعة"

تعود المساجد والجوامع المصرية الكبرى، اعتباراً من اليوم، لأداء صلاة الجمعة، وذلك بعد فترة انقطاع تقترب من 6 أشهر.

وأقر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، عددًا من المحددات اللازمة للصلاة بالمساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تضم تلك الإجراءات اشتراط اصطحاب المصلي للمصلية الخاصة به، وارتداء الكمامات، وتضم تلك "المحددات" الآتي:

1- الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، بما في ذلك مراعاة ارتداء الكمامات وإحضار المصلى الشخصي "سجادة الصلاة".

2- فتح دور العبادة قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

3- الاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

4- الالتزام بألا تزيد خطبة الجمعة أو الموعظة في صلاة الجمعة أو الصلوات الرئيسية الجماعية على 10 دقائق.

5- الالتزام بعدم زيارة الأضرحة أو إقامة صلاة الجنازة أو إقامة أي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء، أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها.

6- استمرار غلق دورات المياه الملحقة بدور العبادة.

7- استمرار غلق دور المناسبات الملحقة بدور العبادة.