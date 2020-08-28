تعقيم وتطهير 4 آلاف مسجد في كفر الشيخ قبل صلاة الجمعة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف، أنه جرى الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم 4 آلاف مسجد، قبل توافد المصلين على المساجد لأداء صلاة الجمعة بعد توقفها لمدة 5 أشهر، وتواجد العاملين بالمساجد والخطباء، وعدد من المسؤولين بإدارات أوقاف كفر الشيخ، والمديرية؛ لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير.

وشددت المديرية، على التزام الجميع بالواقيات الشخصية، وأنه شكل غرفة عمليات بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع غرفة العمليات بمديرية الاوقاف، والغرف الفرعية بالإدارات، مؤكدة أنه وجه بعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

أكد وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن خطبة الجمعة اليوم بعد فتح المساجد بعنوان "الأمل حياة "، وأنه سيلقي الخطبة بمسجد القطب الكبير سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وأنه جرى التشديد على جميع الأئمة والخطباء ألا تزيد خطبة الجمعة على 10 دقائق مع التوجيه لرواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وهي التباعد، وارتداء الكمامة، وأن يصطحب كل مصلي السجادة الخاصة به.

وأضاف الفقي أن المديرية ستتعامل بحسم مع أي مخالفة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة، وبما قد يصل إلى إنهاء خدمة المخالف حال كونه من العاملين بالأوقاف، حيث إن الظروف الراهنة لا تحتمل أي مخالفة للتعليمات والإجراءات المنظمة لعودة صلاة الجمعة.