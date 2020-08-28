طقس السبت.. حار نهارا على القاهرة وبحري وتحذيرات من شبورة مائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، السبت، طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتسود شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الاحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 35 23

دمنهور 33 22

بلطيم 32 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 24

الزقازيق 35 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 32 23