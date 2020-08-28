الصين تقاضي الآلاف بسبب جرائم تتعلق بـ"كورونا"

أعلنت النيابة العامة الشعبية العليا في الصين، اليوم الجمعة، بأنه جرى احتجاز الآلاف في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، لارتكاب جرائم تتعلق بوباء عدوى فيروس كورونا.

وقالت النيابة العامة في بيان، نشر على موقعها الرسمي إنه في الفترة من يناير إلى يوليو، جرى فتح قضايا جنائية في جميع أنحاء البلاد ضد 6755 شخصًا متورطين في جرائم ذات الصلة، بما في ذلك إخفاء سجل سفرهم، وإلحاق أذى بالعاملين الطبيين، وتصنيع وبيع الأدوية والأجهزة الطبية المزيفة، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

في الوقت نفسه لم تحدد النيابة العامة، ما إذا كان جميع المحتجزين ما زالوا رهن الاعتقال.

وبعد تفشي وباء "كوفيد-19" في مدينة ووهان الصينية، بدأ المزيد من الأشخاص في ارتكاب جرائم تتعلق بالوباء، حيث ظهرت مذكرة على موقع محكمة الشعب المتوسطة رقم 2 في بكين، توضح العقوبات التي تواجه مثل هذه الجرائم.

وتمت الإشارة إلى أن القانون الجنائي الصيني ينص على عقوبة قاسية، تصل إلى الإعدام، لأولئك الذين أدينوا، أثناء تفشي فيروس كورونا، بالفساد، وإنتاج وتوزيع أدوية مزيفة، وإصابة أشخاص آخرين بفيروس كورونا بشكل خبيث والتسبب بإلحاق أذى بالكادر الطبي.