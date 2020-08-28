عاجل.. 45 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة بالولايات المتحدة

ازداد عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة، إلى 45 ألف إصابة خلال 24 الساعة الأخيرة.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الطبية، بلغت عدد الإصابات 45966 إصابة وتوفى 1116 شخصًا في أمريكا خلال 24 الساعة الأخيرة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة هوبكنز، جرى توثيق 5.869.032 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة، وتوفى أكثر من 180.000 مريض مصاب بـ"كوفيد-19"، كما تعافى أكثر من مليوني شخص.

ووفقا للجامعة، جرى تسجيل أكثر من 24 مليون إصابة، وأكثر من 832 ألف حالة وفاة في العالم، وتجاوز عدد المتعافين 16 مليونا.