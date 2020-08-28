"الاتصالات": 48% من الأسر تستخدم الموبايل لـ"الإنترنت"

بلغت نسبة الأسر التي تستخدم الهاتف المحمول في الدخول على الانترنت نحو 48%، من إجمالي عدد المشتركين، وعددهم 96 مليون مستخدم.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في نشرة مؤشرات الاتصالات الصادرة، مارس 2020، إن 99% من الأسر تستخدم الهاتف المحمول في اتصال واستقبال المكالمات، ونحو 60% تستخدم الانترنت بشكل يومي.

وأشار التقرير إلى أن 89% من أفراد الأسر تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عبر المحمول، بينما بلغت نسبة من يستخدمونه لإجراء مكالمات صوتية عن طريق واتس اب وفايبر وسكايب 53%.

وتابع التقرير، أن هناك 53.7% من الأسر تمتلك هاتف محمول ذكي، بينما بلغت نسبة الأسر التي تستخدم الانترنت من المنزل 95%.

وقال وزير الاتصالات، الدكتور عمرو طلعت، إن هناك جهودًا كبيرة يجري القيام بها لتطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الانترنت، والذي ساعد على استيعاب الأحمال التي تضاعفت منذ بداية جائحة كورونا، وكذلك في اجتياز امتحانات أولى ثانوي الكترونيا دون شكاوى.

وأضاف الوزير في تصريح، لـ"الوطن"، أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لربط كافة المباني الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية، والبالغ عددها 32 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، بتكلفة 6 مليارات جنيه، حيث جرى ربط 800 مبنى حكومي في محافظة بورسعيد خلال العام الماضي، و5300 مبنى خلال العام الحالي، في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.