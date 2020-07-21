أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع بتقنية Nfc، التي تتيح عملية تحويل الرصيد من الهاتف المحمول إلى كارت شحن عداد الكهرباء من أى مكان وفي أي وقت.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل خدمة شحن العداد بنظام تحويل الرصيد من الهاتف المحمول:

كيفية تحويل الرصيد من الهاتف المحمول إلى العداد

يتم ذلك من خلال كروت الشحن الجديدة، التي تدعم خاصية Nfc، المتوفرة في جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، كما يحتاج الشخص إلى تحميل وتثبيت تطبيق "سهل".

خطوات شحن عداد الكهرباء من خلال تحويل الرصيد

التوجه لشركة الكهرباء لتغير كارت الشحن القديم بأخر يعمل بتقنية NFC.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول مناسب لتفعيل تلك الخاصية

تحميل تطبيق سهل، وتسجيل مستخدم جديد، ثم الدخول إل التطبيق.

قم بتمرير كارت شحن العداد أمام كامير الهاتف الخلفية لقراءة البيانات.

اختار من القائمة الرئيسية شحن الكارت، وادخل المبلغ المراد خصمه، سواء من محفظة الهاتف أو كارت الفيزا.

قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.