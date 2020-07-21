رئيس التحرير

محمود مسلم

تفاصيل خدمة شحن العداد بنظام تحويل الرصيد من الهاتف المحمول

كتب:

منى السعيد
09:17 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
خدمة شحن العداد بنظام تحويل الرصيد من الهاتف المحمول

خدمة شحن العداد بنظام تحويل الرصيد من الهاتف المحمول

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع بتقنية Nfc، التي تتيح عملية تحويل الرصيد من الهاتف المحمول إلى كارت شحن عداد الكهرباء من أى مكان وفي أي وقت.

وتستعرض "الوطن"، تفاصيل خدمة شحن العداد بنظام تحويل الرصيد من الهاتف المحمول:

كيفية تحويل الرصيد من الهاتف المحمول إلى العداد

يتم ذلك من خلال كروت الشحن الجديدة، التي تدعم خاصية Nfc، المتوفرة في جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، كما يحتاج الشخص إلى تحميل وتثبيت تطبيق "سهل".

خطوات شحن عداد الكهرباء من خلال تحويل الرصيد

 التوجه لشركة الكهرباء لتغير كارت الشحن القديم بأخر يعمل بتقنية NFC.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول مناسب لتفعيل تلك الخاصية

تحميل تطبيق سهل، وتسجيل مستخدم جديد، ثم الدخول إل التطبيق.

قم بتمرير كارت شحن العداد أمام كامير الهاتف الخلفية لقراءة البيانات.

اختار من القائمة الرئيسية شحن الكارت، وادخل المبلغ المراد خصمه، سواء من محفظة الهاتف أو كارت الفيزا.

قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

اقرأ المزيد:

"الكهرباء" تكشف خطورة الطائرات الورقية على المواطنين والشبكة

خطوة خطوة.. تكلفة توصيل الكهرباء للمنازل والمنشآت الجديدة

الكهرباء: فصل التيار عن المنطقة المحيطة بكسر ماسورة الغاز بالعمرانية

أستاذ موارد مائية: سد النهضة له أبعاد أكبر وأصعب من توليد الكهرباء

منها رصيد الاقساط المتأخرة.. تعرف على بنود فاتورة الكهرباء