نقابة الأسنان: لن نتستر على أي مذنب ولا نسمح بالتشهير بأعضائنا

ناشدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الجميع أنه في حال وجود شكوى في حق أي طبيب، بالتوجه إلى النقابة العامة لأطباء الأسنان أو النيابة العامة، مشيرة إلى أنه وفي حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين التحرش أو التشهير سوف تتخذ النقابة العامة كل الإجراءات القانونية وفعل كل ما هو متاح ولن تتستر على أي مذنب وسوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية.

وأكدت النقابة العامة لأطباء الأسنان، في بيان لها على التصاقها بالقيم الإنسانية والثوابت الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، كما أنها لن تألو جهدا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعدٍ على القيم المبادئ الأخلاقية، مشيرة إلى أنها لن تتردد في الحفاظ على حقوق جميع أعضائها ضد أي تشهير.

ويأتي ذلك على خلفية، ما أثاره الممثل عباس أبو الحسن، قبل شهرين تعرضه لواقعة تحرش على يد طبيب أسنان بالإسكندرية في أثناء توقيع الكشف الطبي عليه، وطالب بمحاكمته، فيما أعلن قبل ساعات المغني تميم يونس، تعرضه للواقعة في أثناء إجراء جراحة لدى الطبيب نفسه منذ فترة.