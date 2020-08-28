5 طرق للتخلص من إعلانات الإنترنت أثناء تصفح المواقع المختلفة

من منا لا تستهدفه الإعلانات على الإنترنت بمجرد الدخول على المواقع المختلفة، حيث يرجع هذا الأمر إلى أن هناك بعض المتصفحات على مواقع الإنترنت تتقصى بياناتك وتجمع معلومات حول عادات التصفح واهتماماتك، لإنشاء بصمة رقمية "fingerprint" خاصة بك تحدد هويتك من أجل استهدافك بالإعلانات.

ونرصد فى هذا التقرير أبرز النصائح لمنع تتبعك عبر الإنترنت:

1- إضافة Ghostery: تتيح لك إضافة (Ghostery) الوصول إلى جميع أكواد التتبع الموجودة في مواقع الويب التي تتصفحها وحظرها، لمساعدتك في الحصول على تجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا.

2- إضافة Ads Transparency Spotlight: تتيح لك إضافة (Ads Transparency Spotlight) الحصول على معلومات مفصلة حول الإعلانات التي تظهر في أي موقع ويب تستخدمه، وقائمة بالشركات التي تساعد في عرض هذه الإعلانات، وكذلك المنصات الإعلانية التي تقدم هذه الإعلانات على الموقع، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية التي تم استخدامها لعرض هذه الإعلانات لك. وهي متاحة حاليًا لمستخدمي متصفحات: كروم، وإيدج.

3- إضافة Privacy Badger: تتيح لك إضافة (Privacy Badger) حذف أكواد التتبع التي تسعى إلى جمع معلومات حول عادات التصفح واهتماماتك، مما يمنع المواقع من مراقبتك ومعرفة ما تقوم به على الويب.

4- إضافة Blur: تقدم إضافة (Blur) مجموعة كاملة من الوظائف المتعلقة بالخصوصية، ابتداءً من إدارة كلمات المرور إلى حماية عنوان بريدك الإلكتروني من مرسلي البريد العشوائي، وكذلك حماية بياناتك من التتبع عن طريق حظر جميع أكواد تتبع الإعلانات التي تجدها في جميع المواقع التي تزورها.

5- إضافة UltraBlock: تعتبر (UltraBlock) إضافة متاحة لمتصفح جوجل كروم فقط، تتيح لك حماية بياناتك من التتبع أثناء تصفح مواقع الويب عن طريق حظر الإعلانات وأكواد التتبع غير المرئية وملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في متصفحك، مما يجعل تحميل المواقع أسرع وأكثر أمانًا.