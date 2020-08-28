ريهام سعيد: "محدش يقول أو يكتب إعلامية موقوفة تاني"

احتفلت الإعلامية ريهام سعيد، بانتهاء مدة وقفها عن الظهور كإعلامية والمحددة بعام، بناءً على قرار نقابة الإعلاميين الذي صُدر في أغسطس 2019، قائلة: "محدش يقولي يا إعلامية موقوفة تاني".

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "ماسمعش ولا أشوف حد بيكتب الإعلامية الموقوفة.. مابقتش موقوفة والسنة دي كلنا قعدناها في البيت مش أنا لوحدي وعدت السنة بسلام يالا افرحوا معايا بالبداية الجديدة واللي جاي كله خير ونجاح أنا متأكدة لأن ربنا كبير وعظيم.. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة.. بحبكوا أوي".

وقررت نقابة الإعلاميين منذ عام وقف الإعلامية ريهام سعيد، ومنعها من مزاولة أي نشاط إعلامي، بعد أن وصفت أصحاب الوزن الزائد في برنامجها "صبايا الخير" بأنهم "عبء على الدولة وعلى عائلاتهم".