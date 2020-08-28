ميركل تتوقع شتاء صعبا في التعامل مع فيروس كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي السنوي، اليوم الجمعة، إن التعامل مع فيروس كورونا سيصبح أكثر صعوبة في الخريف والشتاء المقبلين.

وأضافت ميركل: "علينا العيش مع هذا الفيروس لفترة طويلة، الوضع يبقى خطيرا ويجب أن يؤخذ بجدية، تمتعنا جميعاً بحرية التنقل والحماية النسبية من الهواء الجوي في الصيف، وهو أمر ممكن في الهواء الطلق، لكن هناك بعض الأمور التي ستكون أصعب خلال الأشهر القليلة المقبلة"، وفقا لما نشره موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وتطرقت المستشارة إلى مسألة التعليم وقالت: "لا يجوز للمدارس أن تتخلى عن أحد"، مؤكدة عزمها بذل كل الجهود حتى لا يصبح الأطفال خاسرين في الجائحة.

وأشارت إلى أن الاتفاق على إجراءات الحماية من العدوى والتعليم في المدارس من أصعب المهمات الراهنة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية ترى أنها مسؤولة عن هذا الأمر في ظل الظروف الاستثنائية، مع أن تنظيم الشؤون التعليمية في ألمانيا هو من مسؤولية سلطات الولايات.

وأكدت ميركل أن حكومتها تسعى إلى الحفاظ على رؤوس أموال الشركات والوظائف في ألمانيا.

وتحدّثت عن ضرورة تعزيز القدرات المستقبلية والقوة الابتكارية، وتشجيع التقنيات الصديقة للمناخ والرقمنة، مضيفة أن الأمر يتعلق أيضا بإطلاق فصل جديد في التحول إلى الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين حفاظاً على البيئة.