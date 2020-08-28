ألمانيا تقدم اقتراحا للتهدئة بين تركيا واليونان في شرق المتوسط

قدمت ألمانيا، اقتراحًا للتهدئة في شرقي المتوسط، حيث شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على ضرورة تهيئة الظروف لتركيا واليونان لحل مشاكلهما بشكل مباشر، وتجنب المواجهة العسكرية في المنطقة.

وذكرت قناة "زد دي إف" الألمانية ZDF، أن "ماس"، قال إن تركيا واليونان عليهما سحب سفنهما من شرق المتوسط؛ لتهدئة الأوضاع وتمهيد الطريق للجلوس على مائدة المفاوضات.

وأكد ماس، أنه "يجب أن يكون الجانبان مستعدين لبدء المفاوضات، ونأمل أن يهدأ الوضع بنهاية الشهر الجاري"، مضيفا:"إذا سحب الجانبان سفنهما من شرق البحر المتوسط، سيفتحان طريقًا للمفاوضات، ولكن لا توجد استفزازات أو شروط مسبقة في المفاوضات؛ لأن هذا هو الطريق الوحيد لحل نزاع المتوسط"، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان وزير الخارجية الألماني، أكد في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، عقب لقائهما في وزارة الخارجية التركية بأنقرة، أنه ليس من السهل حل الوضع بين تركيا واليونان، مشيرًا إلى أن ألمانيا ستواصل دعم عملية الجلوس على طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة من الطرفين.

وطالب ماس، تركيا واليونان، بوقف مناوراتهما العسكرية في شرق البحر المتوسط، وقال في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إن هذا هو الشرط لإجراء محادثات مباشرة حول ادعاءات ملكية مناطق في شرق المتوسط بين الدولتين.

وأوضح ماس: "بالتأكيد لن يجلس الجانبان إلى الطاولة عندما تتواجه السفن الحربية في شرق البحر المتوسط".

وأبدت ألمانيا قلقها الشديد من استمرار التوتر بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط بسبب عمليات التنقيب التركية عن الغاز، كما أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن قلقه من إمكانية وقوع مواجهة بين اثنين من أعضائه.

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قلقها الشديد بشأن النزاع بين اليونان وتركيا في البحر المتوسط، متحدثة اليوم، قبل اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، عن أن هناك اضطرابات "تقلقنا للغاية، لأنها قائمة بين شريكين بالناتو أيضًا".

وأضافت ميركل، أن ألمانيا تعمل من أجل الحد من التصعيد، موضحة أنها تعتزم التحدث مع ستولتنبرج بشأن الطريق الصائب في هذا الاتجاه.

وأعرب ستولتنبرج، عن قلقه أيضًا، وأشاد بمحاولات الوساطة الألمانية، وقال إنه هو ذاته في اتصال دائم مع اليونان وتركيا، مضيفا:"رسالتي هي أنه يجب حل الموقف بروح التضامن بين الحلفاء وعلى أساس القانون الدولي"، مؤكدًا أن الحد من التصعيد واللجوء إلى الحوار في مصلحة جميع الأطراف.

من جانبه، طالب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس تركيا بوقف مناوراتها العسكرية في شرقي البحر المتوسط، واصفًا الممارسات تركيا شرق المتوسط بغير القانونية.

وطالب دندياس، من ستولتنبرج، خلال لقاء جمعهما أمس بألمانيا، التدخل لوقف أنشطة تركيا بالمتوسط.