"مصر تستطيع" يستعرض أبرز انجازات هاني الطير الرياضية من ألمانيا

قال الدكتور هاني الطير، استشاري العظام العالمي، ببرلين، إنه اعتزل السباحة نظرًا لظروف الطب، فكانت الأمور صعبة للغاية من أجل أن يوفق بين الاثنين، موضحًا أنه شارك في أكثر من 60 بطولة دولية باسم منتخب مصر، وذلك خلال لقاءة مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي".

واستعرض البرنامج، إنجازات الدكتور هاني الطير الرياضية، فأوضح أنه بطل مصر وأفريقيا والعرب والبحر المتوسط في رياضة السباحة ما بين أعوام 1992 وحتى 2000، كما حصل على أفضل سباح في أفريقيا عامي 1994 و 1996، فيما حصل على أفضل سباح عربي ما بين أعوام 1996 حتى عام 1999.

وأوضح تقرير للبرنامج، أن الدكتور محمد هاني الطير، مثل مصر في الدورة الأولمبية "سيدني- استراليا" عام 2000، وصاحب أقدم رقم قياسي في تاريخ مصر منذ عام 1994، ومثل مصر في أكثر من 60 بطولة دولية مع الحصول على 800 ميدالية ذهبية، كما حصل على وسام الرياضة من ملك الأردن عام 1998 بعد فوزه بلقب أحسن سباح عربي ناشئ.