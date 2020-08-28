آخر ظهور للإرهابي محمود عزت قبل القبض عليه "شائعة وفاته"

تساؤلات عدة أحاطت بالقيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية، والذي ألقي القبض عليه بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس اليوم، نظرًا لاختفائه الذي وصل إلى حد أنه أصبح معروفا إعلاميًا بـ"مستر إكس الإخوان" وأحاطته العديد من الشائعات آخرها شائعة موته والتي انتشرت خلال العام الماضي.

رغم اختفاء الإرهابي الهارب إلا أنه لم ينجو من تسليط الأضواء على ظهوره الخافت من فترة لأخرى، وفي يوليو 2019 تداولت وسائل إعلام نبأ وفاة محمود عزت، الذي سارعت الجماعة الإرهابية لنفيه، ونقل حزب الحرية والعدالة المنحل، والذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر على لسان، طلعت فهمي المتحدث باسم الجماعة قوله في البيان: "تؤكد جماعة الإخوان أن الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام بخير وأن الخبر المتداول عن وفاته غير صحيح، داعين الله أن يحفظه من كل مكروه وسوء وأن يمتعه بتمام الصحة والعافية".

أما آخر ظهور له بقرارات قيادة كانت في 19 يناير لعام 2017 حينها علمت "الوطن" أن جماعة الإخوان الإرهابية، جبهة محمود عزت، أبلغت عددًا من الهاربين المنتمين إليها، بقرارات فصل العناصر التي انضمت إلى الجماعة الإرهابية الثانية المعروفة باسم "جبهة محمد كمال"، أو مجموعة "التأسيس الإخواني الثالث"، ممن شاركوا في انتخابات المكتب التنفيذي ومجلس الشوري للجماعة الثانية في السودان.

وأحالت جبهة القيادي الإرهابي الهارب، محمود عزت، عددًا من القيادات الإخوانية الهاربة في السودان إلى التحقيق، وقررت تجميد عضويتهم بسبب توقيعهم على الوثيقة المعروفة باسم "على بصيرة"، ورغم أن التحقيق جاء لصالحهم إلا أن الجماعة رفضت إعادتهم إلى صفوفها مرة أخرى، لاسيما بعد أن أصبحوا أعضاء مؤسسين في مجموعة "التأسيس الثالث".