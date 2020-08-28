وصية "صناعة الموت" للبنا وراء تأسيس محمود عزت الجناح المسلح للإخوان

بذات المنهج المتشدد لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية حسن البنا، كان يسير محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة، خاصة على فكرة الجهاد المسلح التي ذكرها البنا في وصاياه: "إن الأمة التي تحسن صناعة الموت، وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة، يهب الله لها الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة، واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة، واعلموا أن الموت لابدَّ منه، وأنه لا يكون إلا مرةً واحدةً".

وصية صناعة الموت للبنا كانت الأثر البارز في حياة محمود عزت القيادي الإرهابي، المسؤول الأول عن تأسيس الجنواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخربية، التي ارتكبها التنظيم في البلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنه استمراراً لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد، رصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وقال بيان الداخلية، إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا جرت مداهمة الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمة التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.