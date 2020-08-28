محمود عزت يستعين بخطة "ريا وسكينة" للهروب من الشرطة

على خطى المرشد السابق لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع "استخبى في بيتهم" أو خطة "ريا وسكينة" التي تقوم على استئجار بيت بالقرب من قسم الشرطة.. اختار محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي الاختباء بمحيط مقر وزارة الداخلية وكلية الشرطة، بعدما استأجر فيلا بمنطقة التجمع الخامس، على بعد 2 كيلومتر من مقر الوزارة والأكاديمية.

الفيلا التي ضبط فيها الإرهابي محمود عزت بمحيط مقر وزارة الداخلية وتبعد مئات الأمتار وجرى بناؤها منذ 6 سنوات تقريبًا، وتقع في دائرة قسم التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بمنطقة من أرقى المناطق الحيوية، ويصل إيجار الشقة في تلك المنطقة إلى 10 آلاف جنيه شهريًا.

"الوطن" رصدت من خلال تحريات الأجهزة الأمنية المخبأ الآمن الذي ضبط فيه القيادي الارهابي محمود عزت داخل فيلا بالتجمع، وهي مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين.

- جرى تشطيب الدور الأول فقط من الفيلا.

- كان يقيم بالفيلا أحد أقارب محمود عزت.

- جرى تشميع الشقة التي قبض فيها على عزت والتحفظ على الفيلا بالكامل.

- الفيلا تقع بالقرب من عدد كبير من مشاهير المجتمع المصري.

- جرى ضبطه من خلال جهاز الأمن الوطني.

واختبأ محمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان -قبل القبض عليه- على بعد 400 متر من مقر اعتصام رابعة العدوية المسلح، في عقار سكني فخم، يحمل رقم (84)، تحيط به مؤسسات عسكرية من عدة جوانب.

واختبأ «بديع» في عمارة فارهة، تقع في منطقة متميزة من شارع الطيران، إلى جوار محطة بنزين «موبيل»، ومعرض سيارات «منصور شيفرولية»، في شارع الطيران، وتتكون من 10 طوابق، في كل منها 6 شقق لا تقل مساحة الواحدة عن 135 متراً، وللعقار جراج خاص، ومدخل رخام، يرى سكانه من النوافذ ميدان رابعة العدوية بأكمله، داهمت قوات الأمن الشقة 905، في الدور التاسع من العمارة 84، المملوكة للدكتور حازم منصور فاروق، القيادي الإخواني.