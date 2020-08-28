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محافظ الإسكندرية: "الناس مشتاقة لصلاة الجمعة"

الشريف: ننسق مع "الأوقاف" لفتح أكبر عدد من المساجد

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مروة مرسى
03:24 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
محافظ الإسكندرية فى أول صلاة جمعة بمسجد المرسي أبو العباس

محافظ الإسكندرية فى أول صلاة جمعة بمسجد المرسي أبو العباس

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إن المصلين مشتاقون لصلاة الجمعة كثيرا، خاصة بعد توقفها لمدة 5 أشهر، لافتا إلى أنه رصد بعض التزاحم أمام أبواب المساجد لحرصهم على أداء الصلاة.

وأضاف "الشريف" لـ"الوطن"، أنه سيجري التنسيق مع مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة محمد خشبة، من أجل فتح عدد أكبر من المساجد لصلاة الجمعة لاستيعاب أكثر عدد من المصليين المشتاقين للصلاة.

وأوضح أن مديرية الأوقاف، مسؤولة عن عملية تطهير وتعقيم المساجد وفتح وغلق المساجد، والالتزام بعدد المصلين المسموح به داخل الصلاة.

وطالب "الشريف" المصلين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحتهم.

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