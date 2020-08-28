فيديو.. المصلون يتجمعون على أبواب المساجد: فرحة متتوصفش

أقيمت اليوم شعائر صلاة الجمعة بالمساجد لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، وسط شروط صارمة وإجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس.

حالة من السعادة والفرح والتعاون غمرت المصلين بعد قرار عودة الصلاة في المساجد، وسط إجراءات احترازية مشددة بالتزامن مع تراجع أعداد المصابين.

وقام الأهالي بتوزيع مياه الوضوء والكمامات على المصلين أمام المساجد اليوم، حيث التزم المصلين بكافة الشروط والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

يذكر أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" كان سببا في اتخاذ الحكومة المصرية قرارها بتعليق الصلوات الجماعية في الجوامع والكنائس منذ 21 مارس الماضي، حتى قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 19 أغسطس الجاري السماح بعودة صلاة الجمعة بضوابط احترازية.