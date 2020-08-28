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محمود مسلم

بدء الحديث في البرلمان الأوروبي عن شراء اللقاح الروسي ضد كورونا

كتب:

وكالات
11:22 ص | الجمعة 28 أغسطس 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

تحدث عضو البرلمان الأوروبي نيكولاي جونزاليس كاساريس، على مستوى رسمي، عن شراء اللقاح الروسي ضد كوفيد-19.

وأرسل كاساريس طلبا بهذا الخصوص إلى المفوضية الأوروبية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعرب البرلماني الأوروبي عن قلقه، بخصوص هل تتوفر لدى الاتحاد الأوروبي إمدادات كافية من اللقاح ضد الإنفلونزا، التي قد يتزامن تفشيها مع موجة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما حدث مع الموجة الأولى من الوباء في يناير - فبراير 2020.

وتساءل كاساريس عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يخطط لإجراء تطعيم جماعي للسكان، وما إذا كانت المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية شراء لقاح ضد فيروس كورونا من روسيا.

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