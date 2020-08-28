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استرداد 100 فدان من أملاك الدولة بالظهير الصحراوي بالمنيا

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اسلام فهمي
04:17 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
استرداد املاك دوله

استرداد املاك دوله

أعلنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة المنيا، اليوم، استرداد 100 فدان من أملاك الدولة بالظهير الصحراوي بقرية صفط الغربية، وإزالة السور المحيط بها.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن أحياء شمال ووسط المدينة واصلت حملات النظافة ورفع التراكمات من المخلفات، كما واصلت القرى أعمال النظافة، ورفع ما يقارب من 150 طنًا من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرى والتوابع، لتوفير بيئة صحية للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

كما شنت الوحدة المحلية حمله لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان بقرية نزلة حسين، ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به.

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