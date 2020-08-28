استرداد قطعة أرض مخصصة لبناء مجمع مدارس بمطاي في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي في شمال محافظة المنيا، عن نجاحها في استرداد وتمكين مجلس قروي بردنوها من قطعة أرض مخصصة لبناء مجمع مدارس بقرية سيله الشرقية، بعد أن تعدى عليها أحد الأشخاص.

وحث خالد عبدالرؤوف رئيس المركز المواطنين بسرعة التقدم لعمل التصالح في مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية، حتى يتم وقف الإزالات ضد المخالفين، أو يتم تطبيق الإجراءات القانونية.

وفي مركز سمالوط واصلت الوحدة المحلية شن حملات الإزالة ضمن الموجة الـ16 "حق الشعب"، لاسترداد أراضي وأملاك الدولة، وتم إزالة عدد من التعديات الفردية في قرى منقطين والبيهو وأطسا البلد، ومجلس قروي شوشه.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات للواء أسامة القاضي محافظ المنيا بعدم التهاون في إزالة أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خاصة بعد أن فتحت الدولة ملف التصالح في مخالفات البناء.