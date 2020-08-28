الفرحة تسود أول صلاة جمعة بعد 5 أشهر

بعد 5 أشهر من الغياب إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، شهدت محافظات الجمهورية اليوم إقامة صلاة الجمعة في عدد من المساجد الرئيسية التي جرى تحديدها بواسطة وزارة الأوقاف، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية بداية من الكمامة والسجادة وصولا إلى بوابات التعقيم.

أبناء بني سويف يؤدون صلاة الجمعة بـ"الكمامة" في 2475 مسجدا

أدى أهالي محافظة بني سويف، صلاة الجمعة اليوم، داخل 2475 مسجدا بقرى ومدن المحافظة، بعد توقفها لمدة 5 شهور ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وارتدى المصلون الماسكات "الكمامات" قبل دخولهم المساجد، حيث فرضت الأخيرة قواعد التباعد الاجتماعي بين المصلين منذ لحظة دخولهم بواسطة العلامات الإرشادية.

وقال محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، إن المديرية استعدت لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة، اليوم، تنفيذا لقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد أسوان توزع الحلوى على المصلين

وزع عدد من العاملين بمساجد أسوان، اليوم، الحلوى على المصلين قبل وبعد الصلاة، ابتهاجا بعودة صلاة الجمعة.

وكان المصلون تبادلوا التهاني عقب انتهاء صلاة الجمعة، والتي اقتصرت خطبتها على 10 دقائق تحت عنوان "الأمل حياة ".

والتزمت المساجد بالإجراءات الاحترازية، منها ارتداء الكمامات وإحضار المصلي الخاصة، والتقيد بالعلامات الإرشادية لكل مصلي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال أول صلاة جمعة، ومنها علامات التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلي الشخصي، وأيضا التأكيد على غلق دورات المياه، مع التشديد على الأئمة بضرورة الالتزام بخطبة الجمعة بعنوان (الأمل حياة)، وكذلك الالتزام بالوقت وهو عشر دقائق فقط.

"أوقاف جنوب سيناء": التزام كامل في أول صلاة الجمعة

قال إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي تجاوزات من قبل المصلين، لافتا إلى أن جميع المواطنين التزموا بالضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأعرب المواطنون بجنوب سيناء عن سعادتهم بعودة صلاة الجمعة في المساجد، بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، مؤكدين التزامهم بكل الضوابط والشروط التي وضعها مجلس الوزراء، ووزارة الأوقاف.

وعن مدة خطبة الجمعة، أكد المواطنون أن الأهم أخذ أجر وصواب صلاة الجماعة، معربين عن أملهم باستمرار فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وشهدت مساجد محافظة جنوب سيناء، اليوم، توافد المواطنين لأداء أول صلاة جمعة بالمساجد بعد توقف دام لأكثر من 5 شهور، نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفتحت المساجد أبوابها لاستقبال المصلين في التوقيت المحدد لذلك وهو قبل الصلاة بعشر دقائق فقط، ووضع المطهرات على مداخل المساجد، وغلق الحمامات.

ودارت خطبة الجمعة حول موضوع "الأمل والتفاؤل" خلال فترة لا تتعدى عشر دقائق طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، وحرص المصلين على اصطحاب المصلين المساجد وارتداء الكمامات، واتباع إجراءات التعقيم.

واستعدت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، بإعداد وتجهيز 75 مسجدًا بجميع مدن المحافظة كمرحلة أولى، لأداء صلاة الجمعة.

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في 4 الآف مسجد في كفر الشيخ

أدى الآلاف من المصلين بقرى ومدن محافظة كفرالشيخ، صلاة الجمعة اليوم في 4 آلاف مسجد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، واصطحاب المصليات الخاصة.

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة، التي ألقاها من مسجد العرف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، إن الأمل صناعة الأنبياء وهو قيمة كبيرة لا يعرفها إلا النبلاء.

وأضاف الفقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاثه عشر عاما، يدعوا إلى التوحيد وتعرض لشتى ألوان التنكيل والتعذيب ثم ذهب إلى الطائف، وهناك قذفوه بالحجارة حتى سال الدم من وجهه الشريف إلا أنه لم ييأس ولم يقنط من رحمه الله تعالى، لأنه كان مؤمنا برسالته فلم يهن ولم يستسلم بل عنوانا لغرس الأمل في النفوس والسكينة في القلوب.

تابع وكيل أوقاف كفر الشيخ، "أننا في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى غرس الأمل في نفوس الناس واستنهاض الهمم، فالمؤمن الحق لا يعرف اليأس أو القنوط، (ولا تيأسوا من روح الله أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)، مؤكداً أن الأمل هو الطريق المستقيم لبناء الشخصية.

محافظ القليوبية ونائبه يؤديان أول صلاة جمعة بعد كورونا

أدى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وصفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أول صلاة جمعة بعد توقف دام 5 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فيما أدى الآلاف من أبناء المحافطة، الصلاة بالمساجد التي أعلنتها مديرية الأوقاف بالقليوبية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وفي محيط المساجد الكبرى منها.

كما انتهت مساجد القليوبية التي جرى اختيارها لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، أعمال التعقيم والتطهير قبل انطلاق الصلاة اليوم، كأول صلاة جمعة بالمساجد بعد توقف دام 5 أشهر متتالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

واكد أحمد غلاب أمام مسجد ناصر ببنها، استمرار أعمال التعقيم بشكل دوري قبل وبعد كل صلاة حفاظا على المصلين.

وقال صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه سيجري افتتاح 1223 مسجدًا من أكبر المساجد بالمحافظة كمرحلة أولى لأداء صلاة الجمعة المقبلة وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة.

3500 مسجد تستقبل المصلين في الغربية

شهدت مساجد قرى ومراكز محافظة الغربية، توافد عشرات الآلاف من المصلين من كبار السن، مصطحبين أطفالهم وذويهم لأداء صلاة الجمعة.

افترشت الأسر بالمساجد الكبرى بميادين طنطا والمحلة وكفرالزيات في مقدمتها السيد البدوي والباشا وقادوس والحصاوي، الساحات خارج المساجد من خلال استخدام المصليات الخاصة بهم نظرا لتكدس وزحام المواطنين داخل ساحات وقاعات المساجد الداخلية.

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، أعلنت عودة صلاة الجمعة بـ 3500 مسجد بمختلف مدن وقرى المحافظة، اعتبارًا من الغد وهي المساجد التي يتوفر بها إمام أو خطيب جمعة أو خطيب جمعة متطوع.

ومن المقرر فتح أكبر مساجد المحافظة وهو "العارف بالله سيدي أحمد البدوي"، أحد أقطاب الولاة الأربعة لدى الصوفية، بشكل دائم لاستقبال المصلين.

محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد النجم

أدى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صلاة الجمعة، بمسجد أحمد النجم بمنطقة وسط المدينة. وتابع المحافظ توافد المصليين إلى المسجد في أول صلاة جمعة بعد أزمة كورونا.

ورافق محافظ الأقصر لأداء الصلاة بالمسجد، كل من اللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات، وعدد من قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن.

وكان سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات التابعة للمديرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجدا لفتحها في صلاة الجمعة.

وزير الشباب والرياضة يؤدي صلاة الجمعة في بورسعيد

أدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صلاة الجمعة بمسجد السلام بحي الشرق برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

وكان وزير الشباب والرياضة شارك، صباح اليوم الجمعة، في ماراثون للدراجات بصحبة مجموعة من الشباب والفتيات وحضور عدد من قيادات الوزارة.

وانطلق الماراثون بمسافة بلغت نحو 8 كيلو بمنطقة أنفاق بورسعيد. واستمع الوزير والمصلين إلى خطبة بعنوان "الأمل حياة"، ألقاها صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف.

محافظ مطروح يصلي بالمسجد الكبير

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في مقدمة المصلين بالمسجد الكبير في أول خطبة جمعة بعد غياب دام قرابة 5 أشهر.

فتحت مساجد مطروح أبوابها لصلاة الجمعة لروادها، وسط فرحة وسعادة بالغة من جماهير مطروح.

وقال حسن محمد عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إن المديرية فتحت 430 من المساجد لصلاة الجمعة بعد إعدادها جيدا، باتباع تعليمات العلامات الإرشادية والكمامات واصطحاب المصلى الشخصي وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن جميع أئمة المساجد كانوا على قدر المسؤولية والالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة، حرصا على سلامة الجميع.

وشكر أهالي وعواقل مطروح، على وعيهم وتعاملهم اللائق مع هذا الحدث.

وألقى خطبة الجمعة بمسجد الملك الكبير، حسن عبد البصير عرفة وكيل الوزارة بمطروح، والتي دارت حول مفهوم "الأمل"، ودعوة الإسلام إلى التفاؤل.

محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة الجمعة في مسجد البدور بالعريش

أدى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، صلاة الجمعة في مسجد البدور بحي المساعيد في مدينة العريش.

وقال المحافظ إن صلاة الجمعة أقيمت في 588 مسجدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بعد اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المصلين من فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى قيام الجهات المعنية بتطهير وتعقيم المساجد وتنظيم خطوط التباعد بين المصلين قبيل الصلاة، مع الالتزام بالقواعد والقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف بخصوص خطبة الجمعة من حيث الالتزام بالموعد المحدد، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور الصلاة وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد.

وأدى المصلون صلاة الجمعة اليوم في مسجد النصر أكبر مساجد العريش، متبعين جميع التعليمات والإرشادات التي أوضحتها مديرية الأوقاف في شمال سيناء.

وكان قد خطب المصلين علي الشريف، أمام وخطيب مسجد النصر الكبير، وجاءت خطبته عن الأمل جاء فيها "لقد اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن لا تكون حياة الناس يسر خالص أو عسر خالص وإنما حياة الناس فقر وغنى ومرض وشفاء وسعادة وحزن وكل إنسان مبتلى".

وأضاف أن "الله جعل الابتلاء اختبارات ليعلم الإنسان، أنه في دار ابتلاءات فهو قد خلق الموت والحياة ليبلوكم إيكم أحسن عمل".

وقال علي الشريف خطيب مسجد النصر، لـ"الوطن"، إن هناك التزام كامل بالتعليمات والإرشادات من إدارة المسجد والأهالي، سواء بغلق المراحيض أو ارتداء الكمامات والمصلاة مع كل مصلي وعملية التباعد، وخطبة الجمعة التي استمرت 10 دقائق فقط.