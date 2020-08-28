ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنيا ومغاغة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الحملات التموينية، بالمرور الميداني على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين والتموين والصحة والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 مخالفة، شملت 6 محاضر بمخالفات الصحة والسلامة المهنية، و6 لعدم وجود شهادات صحية، و8 محاضر متنوعة، و3 لبيع أعلاف ومخصبات زراعية بدون ترخيص.

وفي مركز مغاغة، شنت الوحدة المحلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة أسفرت عن تحرير 22 محضرًا متنوعًا عبارة عن انتهاء صلاحية، وعدم إعلان الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، كما تم ضبط دقيق وحلويات وشيكولاته مجهولة المصدر.

وتم ضبط 300 كيلو جرام من المخللات، و30 كيلو جرامًا من الفسيخ مجهول المصدر، تم إعدامها.

وتم تحرير 15محضر إشغال طريق، وتنفيذ 70 إزالة إدارية، و40غرامة فورية، إضافة إلى ضبط 25 مخالفة بيئية، وتحرير 21 محضر أمن صناعي.