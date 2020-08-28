إحالة 35 طبيبا وإداريا وفنيا بمستشفى الصدر بملوي للتحقيق

شنت اليوم إدارة التفتيش المالى والإدارى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، في جنوب محافظة المنيا، حملة تفتيشية مفاجئة، لمستشفى الصدر، بناء على تعليمات اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس المركز والمدينة، بتكثيف حملات التفتيش على كافة القطاعات الخدمية.

خلال المرور المفاجئ تمت إحالة 35 ما بين طبيب وممرض وفني وإداري للتحقيق، وذلك لعدم تواجدهم بالعمل، وتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس المدينة لإحالتها لمدير إدارة الصحة والسكان بالمنيا لاتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيالهم.

وقال رئيس المركز إن تلك الحملات تهدف لمتابعة انضباط سير العاملين وحسن سير العمل بها ومدى التزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية.

وأضاف أن حملات التفتيش الدورية على كافة القطاعات الخدمية التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمرور الدوري والمفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية خاصة بالقرى الأكثر احتياجا للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.