خبير: مبادرة المركزي نشطت السوق العقاري من منتصف 2020

يشهد السوق العقاري المصري انطلاقة جديدة لدعم وتطوير الخدمات العقارية، وذلك لدفع عجلة الاستثمار العقاري في مصر وخدمة المستثمر الصغير عن طريق إقامة عدة معارض عقارية متخصصة داخل مصر بأفضل عروض وتسهيلات في السداد تنطلق بداية من يوليو 2020، وهو ما كشفته مؤشرات السوق العقاري في مصر في النصف الثاني من 2020 بعد الأزمة العالمية وانتشار فيروس كورونا.

وقال محمد عصام، الخبير العقاري، إن السوق المصري سوف يشهد دفعة قوية في مبيعات العقارات خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك لعدة أسباب، أهمها إطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري ورفع الحد الائتماني حيث وصل حد التمويل لـ2.250.000 ويتم السداد على مده تصل لـ20 سنة بفائدة تصل لـ10% حد أقصى.

وأضاف أن التسهيلات في السداد المقدمة من المطوريين العقاريين والمنافسة على تقديم أفضل العروض والتي وصلت لـ15 سنة والتنافس على تقديم الخصومات في حالة البيع الكاش سببان من أقوى أسباب انتعاش سوق العقارات خلال النصف الثاني من عام 2020 .

وتابع أن ظهور بوادر نهاية الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا سوف يدفع العملاء للتفاعل لانتهاز فرص التسهيلات الحالية والشراء قبل ارتفاع الأسعار مجددًا.