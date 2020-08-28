تعطل حركة القطارات بخط "الزقازيق – طنطا"

شهد خط حركة القطارات "طنطا – الزقازيق" بمحافظة الغربية، اليوم، تعطلا جزئيا بسبب عطل فني للقطار رقم 232، نتيجة نقص بكميات الوقود الموردة للجرار الرئيسي بمنطقة الزراعية بين قريتي "ميت حبيش" و"شبراقاص".

وجرى الدفع بفرق الصيانة، لمواجهة أعطال ميكانيكية بالعربة الأولى.

وأفادت مصادر داخل هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا، بأن القطار رقم 232 المطور تعطل على القضبان بين محطتي "شبراقاص" و"ميت حبيش".

وتابع بأن ذلك العطل تسبب في توقف حركة القطارات على الخط، حيث إن خط السكة الحديد فردي وليس مزدوجا، مضيفا أنه جرى التوقف لحين إصلاح القطار المتعطل وتآخر عن موعد دخول محطة طنطا ساعة و45 دقيقة.

كما أشار إلى أن حركة القطارات عادت من جديد للعمل، مشيرا إلى أن الجرار تعطل بسبب خلل فني وسيتم إصلاحه في أسرع وقت ليدخل الخدمة من جديد خلال الفترة الجارية.