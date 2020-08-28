المستشار زكريا عبدالعزيز بعد ضبط محمود عزت: كنت على قوائم اغتيالاته

عبر المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، والمعار حاليا للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته بإلقاء القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت.

وقال "عثمان" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه كان أحد القضاة المستهدفين من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وأنه كان مدرجا على قوائم الاغتيالات التي أعدتها الجماعة، مستطردا بقوله: "إرادة الله كانت سببا في نجاتي من محاولة اغتيالي عام 2016 وكنت وقتها أشغل منصب النائب العام المساعد".

النائب العام المساعد الأسبق لـ"الوطن": سعيد بالقبض على محمود عزت لأنه ثأر لدماء الشهداء

وتابع أن القبض علي الإرهابي محمود عزت هو الثأر لدماء الشهداء، وخاصة المستشار هشام بركات النائب العام الذي تم اغتياله بتخطيط من قيادات الجماعة الإرهابية.

وأكد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، أن القانون سيأخذ مجراه فيما يتعلق بمحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، وأن قضاء مصر الشامخ سيقول قوله الفصل والحق والعادل في القضايا المتهم فيها الإرهابي محمود عزت.

وكانت حركة "حسم"، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أعلنت في 2016 مسؤوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، بسيارة مفخخة قرب منزله في التجمع الأول.