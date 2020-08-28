الداخلية تعلن تفاصيل القبض على الإخواني محمود عزت والأحكام الصادرة ضده

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، تفاصيل القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، أثناء اختبائه في شقة بالتجمع الخامس.

وقالت الوزارة في بيانها: "استمراراً لجهود وزارة الداخلية في التصدى للمخططات العدائية التى تستهدف تقويض دعائم الأمن والإستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التى تتولى إدارة التنظيم الإخوانى على المستويين الداخلى والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخراً وكراً لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن".

وأضافت الداخلية أنه تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخوانى المذكور، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وأوضحت الوزارة أن القيادى الإرهابى المذكور هو المسؤول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطه والتي كان من أبرزها ما يلي:

حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة، والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين خلال عام 2015.

حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس خلال عام 2015.

حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور خلال عام 2016.

محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد الأسبق، باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس خلال عام 2016.

حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 والتي أسفرت عن مصرع 20 مواطنا وإصابة 47.

إشرافه على كل أوجه النشاط الإخواني الإرهابي ومنها:-

الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

توليه مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كل أنشطته، كذا قيامه بالدور الرئيسي من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهة واستغلالها فى الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.

يشار إلى أن المذكور محكوم عليه غيابياً في العديد من القضايا على النحو التالي:

الإعدام في القضية رقم 56458/2013 جنايات قسم أول مدينة نصر (تخابر).

الإعدام فى القضية رقم 5643/2013 جنايات قسم أول مدينة نصر (الهروب من سجون وادى النظرون).

المؤبد في القضية رقم 6187/2013 جنايات قسم المقطم (أحداث مكتب الإرشاد).

المؤبد فى القضية رقم 5116/2014 جنايات قسم مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا).

ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتضطلع نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية على الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف النيل من استقرار الوطن وضبط العناصر المخططة والمنفذة لذلك.