"اختيارك" مبادرة جديدة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات بالميادين والمواقف

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، ورئيس مجلس ادارة الصندوق مبادرة "اختيارك"، لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات ومراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي، وذلك بمراكز الشباب والمواقف العمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من تباعد اجتماعي وتوفير ماسكات وأدوات تعقيم لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ المبادرة.

وأكدت "القباج"، فى بيان اليوم، أنه تم إطلاق المبادرة في محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية والمنوفية والسويس وقنا ومطروح ودمياط حتى الان كما سيتم تنفيذها أيضا خلال الأسبوع الجاري في محافظات أسيوط وبنى سويف وتستهدف المبادرة كافة المحافظات وستستمر طوال شهرى أغسطس وسبتمبر بمشاركة 1000 متطوع من اجمالى عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية .

وقالت الوزيروة إن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركز علاجي حتى الآن، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

واـكدت ان المبادرة تقوم ببث عده رسائل إيجابية منها "إختيارك الصحيح هيمكنك من الفهم لكافة الافكار المغلوطة حول المخدرات والعمل علي تصحيحها ، إختيارك الصحيح هيمكنك من معرفة الاضرار المترتبة علي تعاطي المواد المؤثرة علي الحالة النفسية والعقلية ،اختيارك الصحيح هيخلك تاخد قرار العلاج لأنك أقوى من الاستسلام "‪ ‬‪ وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن المبادرة تهدف إلى توعية الأسر وأبنائهم والشباب بأضرار تعاطى المخدرات وايضا بث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرا ، مؤكدا انه يتم تنظيم فاعليات المبادرة في الميادين العامة ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وأماكن تواجد الشباب ،كما يتم إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" و دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن‪.‬