بعد طرح "اسألوا الأيام".. أشهر أغاني مصطفى كامل الحزينة في التسعينيات

"زيادة جرعة الأغنيات الدرامية فى ألبومي الجديد بناءًا على رغبة الجمهور"، وعدًا قطعه الفنان مصطفى كامل على نفسه بشأن إعادة تقديم الأغاني التي تحمل طابع الشجن والحزن التي طالما اشتهر بها في تسعينات القرن الماضي.

وفي الوقت نفسه حرص مصطفى كامل، أن يتضمن ألبومه الجديد عددا من الأغنيات السعيدة، لضمان التنوع حسب رغبة مستمعيه، مبررًا ذلك بقوله "استراحة أحزان.. الألبوم يحمل أغنيات درامية كثيرة ولابد من الفصل بينها حتى لا يشعر المستمع بالملل".

وكان مصطفى كامل، قد طرح منذ ساعات عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، كليبه الجديد "اسألوا الأيام"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد جابر.

"إسألوا الأيام عليا ياللي مش عارفين حكايتي.. إسالوا الأيام عليا إيه بدايتي وإيه نهايتي"، من كلمات أغنية "اسألوا الأيام" للفنان مصطفى كامل، والتي تحمل طابع المرارة والألم التي طالما قدمها في فترة التسعينيات ولاقت نجاحًا كبيرًا وقتها، "الحكاية مش بالمظاهر.. أنا اللي جوايا غير اللي ظاهر، أنا شوفت م الأيام أحزان وآلام ولا ألف جبل يقدرها.. قابلت ناس جارحة حتى الفرحة على قلبي بتستكترها".

تستعرض "الوطن"، أشهر أغنيات مصطفى كامل، التي تتميز بـ"الحزن" في فترة التسعينيات من القرن العشرين، وجعلت عشاقه يطلقون عليه "أمير الأحزان".

طول الوقت

"طول الوقت.. وأنت بتخدع وأنا مش فاهم، سايب روحي وعايش واهم، بتعيشني في دنيا جميلة بتسهرني ليالي طويلة.. كل يومين توعدني بوعد وبتحلف لي إن احنا لبعض"، من كلمات أغنية طول الوقت للفنان مصطفى كامل، وألحان أحمد شاهين، "كل ما نبعد ترجع ثاني واتأكد لي إن إنت عشاني.. وأنا من طيبتي وطيبة قلبي صدقت".

عالم يارب

"طول عمر الأمل اللي أنا ببنيه .. بإديكي يا دنيا بتهديه، متعود منك على الأحزان دايمًا مش عارف ليه"، كلمات تغنى بها مصطفى كامل من ألحان أحمد شاهين، "عالم يا رب بحالي.. أسير الألم والهم، عالم يا رب بحالي.. بجرحي اللي ما بيتلم، أعز الناس خلاص فارق، وسبني في الدموع غارق صديق الجرح والأحزان".

رحلة عمري

"عمّال أقابل ناس.. عمّال أودع ناس، وناس تاخذني في حضنها، وناس بحس بحزنها، وناس هواية عندها، حرق القلوب بالنار"، من كلمات أغنية رحلة عمري، والتي غناها مصطفى كامل من ألحان حسين محمود، "أمشي الطريق وحديّا.. ومطر الدموع في عنيّا، وأنوي الرحيل بمعاد، وأرحل وألف بلاد، توحشني شمس بلادي.. صوت الحنين بينادي، راحل وجاي في معادي.. حفضل لآخر عمري الطير الحزين الشادي.. راضي برحلة عمري".

مش حبيبي

"حبيبي ما يكسرنيش.. حبيبي ما يخسرنيش، ما يبقاش أناني.. ما ينساش حناني، كل يوم والثاني، غدر وهجر وخصام"، من كلمات أغنية لا مش حبيبي، التي غناها مصطفى كامل من ألحانه "حبيبي ما يئلمنيش.. حبيبي ما يخدعنيش.. ما يقتلش ابتسامتي.. ما يحبش هزيمتي، ما يفكرش صمتي.. خضوع وانكسار".