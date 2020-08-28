"الصحة السعودية" تسجل 1069 حالة جديدة مصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1069 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 312924 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزارة سجلت 1148 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء في المملكة إلى 387403 حالات.

وذكرت أن الحالات المصابة الجديدة؛ 44% منها إناث، و56% من الذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%.. فيما بلغ عدد الوفيات 3813 حالة، بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.