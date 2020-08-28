4 اتفاقيات دولية أقرها البرلمان بنهاية دور الانعقاد الخامس

أقرّ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اتفاقيات دولية في نهاية أعمال دور الانعقاد الخامس، ورصدت الأمانة العامة في تقريرها الأسبوعي برئاسة المستشار محمود فوزي، الاتفاقيات كما يلي:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 75 مليون دينار كويتي.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.

4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليونا و900 ألف يورو.