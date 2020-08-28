رئيس جامعة الأقصر يتابع أعمال مكتب التنسيق وخدمات التيسير على الطلاب

تسلم مكتب الدكتور بدوي شحات بدوي، رئيس جامعة الأقصر، تقريرًا عن عمل مكتب التنسيق بالجامعة لطلاب المرحلة الأولى التي انتهت أعمالها مساء الخميس، وذلك في إطار مشاركة الجامعة فى مراحل تنسيق طلاب الثانوية العامة.

وتابع رئيس الجامعة الخدمات التي تم تقديمها للطلاب وأولياء أمورهم وأكد على ضرورة التيسير على الطلاب ومساعدتهم ورعايتهم وحسن التعامل معهم، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية لحماية كل من يتعامل مع الجامعة مع ضرورة الاستعداد التام لاستقبال طلاب المرحلة الثانية وما يليها.

وأشار الدكتور محمود النوبي، مدير مكتب التنسيق بالجامعة، إلى أن برنامج التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب اختيار رغباتهم بكل سلاسة وأن طلاب المرحلة الأولى لا تواجههم مشاكل كثيرة في الاختيار والتنسيق على أجهزتهم الشخصية، متوقعًا زيادة أعداد الطلاب الذين ستوفر لهم المساعدة في مراحل التنسيق الأخرى.

وأكد "النوبي" أن معامل الجامعة على أتم استعداد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية مع التزام التباعد الاجتماعى وكل الاجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة.