أحمد الفيشاوي ينشر صورة جديدة: "أنا وبابا مع الحاج يحيى"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعه مع يحيي المصري الشهير بـ"يايا"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلا: "في التمنينات والألفينات أنا وأبويا الله يرحمه ويعلي أجره أتصورنا مع الحج يحي بنفس الشنب!! من ألذ الناس اللي شوفتها في حياتي .. Love you yaya".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يعرض له حالياً فيلم "الحارث" علي أحد المنصات الإلكترونية منذ أيام .

"يايا" هو مصري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، ويهوي التصوير مع المشاهير لدرجة أنه التقط أكثر من 11 ألف صورة مع مشاهير الفن والسياسة والرياضة في أمريكا.

ويعتبر يايا من الشخصيات المصرية المشهورة، في أمريكا ويعتبره كثيرون ثاني مصري مشهور في أمريكا بعد عمر الشريف.

وأكد يايا أنه سافر من الإسكندرية، للعمل على أحد المراكب ثم سافر إلى أمريكا وعمل كسباك، وعامل في بعض المهن حتى استهوته هواية التصوير مع المشاهير.

وأوضح يايا أنه التقط صور مع جميع المشاهير الأمريكان، وأن عددًا كبيرًا منهم أصبح من أصدقائه، وأنه أصبح ضيفًا على برنامج "جيمي كيميل" الشهير في أمريكا.