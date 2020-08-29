مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم السبت 29 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:59

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:21

أذان العشاء 07:42

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:37

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء 07:49

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:22

أذان العشاء 07:43

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:59

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:23

أذان العشاء 07:44

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:21

أذان العشاء 07:42