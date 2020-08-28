البيطريين: إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي بمؤتمر صحفي غدا

قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين، إن اللجنة تعقد مؤتمرا صحفيا، في الثانية ظهر غد السبت، 29 أغسطس 2020، بمقر دار الحكمة، وذلك لإعلان النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بمقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

وأوضح رئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن المستشارين انتهوا منذ قليل، من جمع ومطابقة أصوات الأطباء البيطريين، التى تلقتها اللجنة من المحافظات.