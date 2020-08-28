الوفد: القبض على محمود عزت ضربة للتنظيم السري للإخوان

قال النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان وزارة الداخلية القبض على الإخواني محمود عزت يعد ضربة قاصمة للتنظيم السري لجماعة الإخوان المحظورة، مشيرا إلى أن عزت هو الرجل القوي في الجماعة والمسيطر على تنظيماتها المختلفة حتى في ظل وجود مرشدين سابقين للجماعة.

وأضاف تهامي في بيان، أن هذا الإعلان سوف يؤدي إلى تفكيك الارتباط التنظيمي القائم بين القواعد التحتية للجماعة والقيادات الوسيطة، بالإضافة إلى اهتزاز ثقة هذه القواعد في قدرات القيادات التي سقط رمزها الأعلى بعد هروب دام 7 سنوات كاملة.

وأشار إلى أن سقوط محمود عزت سيسفر عنه صراع بين الجيل الثاني للجماعة للحصول على دفة القيادة، موضحا أن التصور القائم للمرحلة المقبلة داخل الجماعة هو ضعف قيادات الصف الثاني وخضوعها بالكامل لرغبات أجهزة المخابرات المعادية التي تساند الجماعة، وكانت في الماضي تتعامل مع قيادة موحدة وواحدة ولكنها ستتعامل مع أطراف متعددة متصارعة داخل الجماعة، وهذا سيؤدي إلى تضارب الرؤيا الخاصة بالتنظيم وضعف توصيل الرسائل بين القيادة والقواعد.

وثمن تهامي دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن، وقدرتها الفائقة في التصدي لكافة المؤامرات والمتآمرين على مقدرات الدولة المصرية والشعب المصري.