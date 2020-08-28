الجمعة الأولى بمسجد الشيخ كشك بين اللهفة والبكاء: "صلوا في بيوت الله"

شارع واسع، يتسع لثلاث حارات من السيارات، على يمينه مسجد قديم، شغله زحام المارة، جميعهم يحملون في يديهم سجادة صلاة، وعلى وجوههم كمامة، يهرولون إلى صلاة الجمعة، مشهد اختفى منذ فترة بعيدة، لكنه عاد من جديد بشكلٍ أكثر أمانا وبطريقة منظمة، الجميع ينتظر دوره في الدخول، معتمدًا على سجادته، بينما بدا السلام من مسافة بعيد والتحية بابتسامة، وفور انتهاء الجمعة ذهب كلٌ منهم لمبتغاه.. هنا مسجد "الشيخ كشك" في شارع مصر والسودان بمنطقة حدائق القبة.

"حي على الصلاة.. حي على الفلاح".. جملتان ارتفع بهما صوت المؤذن في صلاة الجمعة، اليوم، بعد العودة لصيغة الأذان الاعتيادية، عقب توقفها في 21 مارس الماضي، بسبب غلق المساجد لاتقاء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لتصير صيغة أذان النوازل عي السائدة في جميع المساجد، ويحافظ المسلمون على الصلاة في منازلهم.

الملصون يودعون "ألا صلوا في بيوتكم"

اليوم، كان موعد وداع "ألا صلوا في بيوتكم"، تلك الجملة التي أبكت الكثيرين حين سماعها، عقب قرار الأوقاف بعودة صلاة الجمعة بداية من 28 أغسطس، ليذهب الناس للمساجد، مع الالتزام بالإجراءات الوقاية التي أقرتها وزارة الأوقاف من أجل سلامة الجميع.

قبل رفع الأذان، وضع أحمد حسنين، خادم المسجد زجاجة كبيرة من الكحول قرب باب الدخول، وأخذ يرش منها لمن يدخل المسجد ولا يسمح بالدخول دون تطهير الإيدي: "الوزارة موصيانا بكدة، ومش عاوين حد يصلي وهو خايف يتعدي، إحنا في بيت ربنا ولازم نكون مطمنين".

من خلفه اتجه عامل آخر بالمسجد، لتنظيف الأرض من الأتربة والشوائب، عن طريق "المكنسة" الكهربائية، متحدثًا لـ"الوطن": "إحنا بقالنا كام يوم شغالين على الجامع وبننضف فيه، عشان الناس تيجي تشوفهع هفس أحسن صورة، نفسنا ربنا ميرجعش الوباء ده تاني، ولو علسنا نشيل التراب بإيدينا في خدمة بيت ربنا".

شوق ولهفة بدت على وجوه المصلين، في أثناء دخولهم للمسجد، صوت أذان الجمعة يعم أرجاءه، والابتسامه تعلو الوجنتين، في تحية طيبة لخدام المسجد الذين يعطونهم المواد المطهرة، وكأن لسان حالهم يقول "أخيرًا عادت صلاة الجمعة".

مظاهر تباعد اجتماعي وتعقيم في صلاة الجمعة

القائمون على المسجد حرصوا على وضع الملصقات الأرضية التي تشير للتباعد الأجتماعي، والتي جائت على شكل سهم مكتوب عليه "ضع سجادتك هنا"، وبين كل مصلي والآخر ما يقرب من متر، مع عدم تساوي الصفوف، بحيث يصلي كل فرد دون أن يوجد شخص أمامه.

عقب امتلاء المسجد، أغلق بابه وفقًا لتعليمات "الأوقاف"، فلم يجد المصلون الآخرين بدا سوى افتراش الساحة المواجهة للمسجد لكن مع التباعد الاجتماعي الذي حددوه لأنفسهم، قبل أن يظهر تأثرا شديدا منهم خلال دعاء الإمام في نهاية الخطبة، خاصة عندما قال "اللهم ارفع عنا البلاء والوباء"، لتنسال الدموع من البعض، سائلين المولى أن يرحل كورونا عن البلاد.

عقب التسليم من الصلاة، لملم كل مصلٍ سجادته التي افترشها، وخرج في هدوء ونظام من باب المسجد، ليصفوا شعورهم بعد أداء الصلاة، فيقول عبدالرحمن مختار: "بنتمنى على طول يكون فيه صلاة جمعة، كل الناس خدت مكانها وكانوا ملتزمين، وأول ما العد اكتمل الباب اتقفل ودي كانت لفتة حلوة من المسجد وطمنتنا لى نفسنا"، فيما يعبر والده مختار سعد عن سعادته بعزودة الجمعة: "شعور بالفرحة مش قادر أوصفه، كإن الواحد رايح الحج، ربنا يبارك في بلدنا ويأمن شعبنا".

بعنوان "الأمل حياة" جاءت خطبة الجمعة التي ألقاها بالميجد الشيخ محمود حسن، والذي اعتبر في حديثه أن المصريون لديهم وازع ديني كبير يظهر في الأزمات مثل كورونا وغيرها، "يمكن في الأيام دي الواحد مش مؤمن حق يخاف ينزل يصلي ويلتزم بيته، لكن كل الناس دي جاية وسائلة ربنا النجاة".

الأوقاف بذلت مجهود يذكر فيشكر، مع المساجد كافة، وفقًا لحديث إمام المسجد، لافتًا إلى أن خطبة الجمعة جاءت بمثابة مسحة على قلوب من تأذوا من كورونا: "في ناس كتير جالها الفيروس أو فقدوا عزيز عليهم بسببه، عشان كده كان من الضروري نعطيهم أمل لاستكمال الحياة بابتسامة ورضا، بأن ربنا دائمًا موجود يرعاهم ويحفظهم".