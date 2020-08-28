قيادات دمياط يؤدون صلاة الجمعة برأس البر بإجراءات احترازية مشددة

أدى اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن دمياط، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والنائب أسامة العبد عضو مجلس النواب، أول صلاة جمعة بمسجد الرحمة بمدينة رأس البر، بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما أدى الصلاة أيضًا اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وسط تدابير وقائية وضوابط مشددة لحماية المصلين.

وألقى الشيخ سلامة خطبة الجمعة، والتى دعا فيها المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات التى أعلنتها وزارة الأوقاف، لافتًا إلى أن الحفاظ على النفس من أهم الأولويات التى أكد عليها الإسلام، حيث قال الله فى كتابه الكريم "وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" [البقرة:195]، سائلًا المولى عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن العالم كله.

وعقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاثنين الماضي، اجتماعًا مع مدير مديرية الأوقاف، لمناقشة كافة الاستعدادات المُتعلقة بعودة صلاة الجمعة بـ544 مسجدًا بالمحافظة، ووجهت بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للمساجد، و إتمام جميع الاستعدادات بالتعاون مع الوحدات المحلية.