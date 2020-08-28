صور.. عودة صلاة الجمعة بمساجد مصر بعد إيقاف 5 شهور

بعد إيقاف 5 أشهر كاملة، عادت مساجد مصر تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب في إغلاق المساجد، حيث قررت وزارة الأوقاف 21 مارس الماضي تعليق الصلاة بجميع مساجد مصر خوفا من انتشار فيروس كورونا، ثم صدر قرار بعودة صلاة الجماعة في 27 يونيو الماضي مع تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، واليوم أول صلاة جمعة بالمساجد الكبرى بعد غياب فترة طويلة، مع الالتزام بالضوابط الخمسة التي حددتها وزارة الأوقاف وهي:

- الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

- عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.

- فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسؤولين مسؤولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

- في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

- لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.

وتعرض "الوطن" لكم مجموعة صور تعبر عن عودة شعائر صلاة الجمعة بعنوان" الأمل حياة" بمساجد مصر.