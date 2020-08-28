"أوقاف الأقصر": المصلون التزموا بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجمعة

أكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، استقرار الأوضاع داخل 1243 مسجدًا فُتحت اليوم لأداء صلاة الجمعة، بعد تعليق دام أكثر من 5 أشهر، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأضاف "عبدالدايم"، أن المديرية أنهت استعداداتها بتجهيز المساجد الكبيرة استعدادًا للصلاة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الاحترازية بالمسجد، وكذلك من جانب المصلين، وأهمها مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وإحضار المُصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الإقامة بعشر دقائق وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق، وذلك طبقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف.

وأشار إلى إلقاء خطبة الجمعة تحت عنوان "الأمل حياة"، واستغرقت مدتها 10 دقائق.