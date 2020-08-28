رئيس التحرير

محمود مسلم

تهديد ألماني بفرض عقوبات على روسيا

كتب:

(وكالات)
06:23 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

 قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، إن ألمانيا مستعدة لفرض عقوبات دبلوماسية على روسيا، إذا تبين أن أجهزة الدولة الروسية مسؤولة عن تسميم المعارض أليكسي نافالني، أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وأضاف ماس، "فيما يتعلق باستعداد روسيا لتوضيح قضية نافالني سنتصرف كما فعلنا في قضية مقتل تيرجارتن"، في إشارة لطرد ألمانيا موظفين في السفارة الروسية بعد رفض موسكو التعاون مع تحقيق في مقتل جورجي في متنزه ب‍برلين.

اقرأ المزيد:

الكرملين: روسيا حريصة على معرفة ما حدث للمعارض نافالني

الكرملين: الحديث عن تورطنا في تسميم نافالني غير صحيح

الفريق المعالج للمعارض الروسي نافالني عن حالته الصحية: حرجة

الكرملين: بوتين لا يعتزم مناقشة الوضع الصحي لـ"نافالني" مع ميركل

الكرملين: نتابع الوضع الصحي للمعارض أليكسي نافالني