الجيش الروسي يجري مناورات عسكرية قرب ولاية ألاسكا الأمريكية

أعلن الجيش الروسي أنه شرع في إجراء مناورات عسكرية في بحر "بيرينج" الذي يفصلها عن الأراضي الأمريكية، في وقت ذكرت به واشنطن أنها رصدت اقتراب إحدى الغواصات الروسية من ولاية ألاسكا، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، اليوم.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، شريط فيديو يوثق المناورات في البحر الذي يقع إلى أقصى الشرق من روسيا وأقصى الغرب من ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن المناورات ركزت على إطلاق صواريخ صوب أهداف بحرية، مشيرة إلى أن قطعًا بحرية تعود لأسطول المحيط الهادئ شاركت في العمليات.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن إحدى القطع البحرية أطلقت صاروخ "كروز" على هدف بحري، كما شاركت الغواصة "أومسك" التي تعمل بالطاقة النووية أيضا بالمناورات عن طريق إطلاق صاروخ مضاد للسفن.

ولم تتحدث روسيا عن اقتراب الغواصة النووية من الأراضي الأمريكية.

وفي المقابل، ذكرت القيادة الأمريكية الشمالية وقيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية أنهما "يراقبان عن كثب غواصة روسية اقتربت من ألاسكا، الخميس، أي في نفس يوم المناورات الروسية".

وكتبت القيادة الشمالية الأمريكية على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن نتابع عن كثب السفن الحربية الأجنبية، خاصة تلك التي تبحر في منطقة مسؤوليتنا".

ولم يتضح لماذا وصلت الغواصة النووية الروسية إلى سواحل ألاسكا، ولم تكشف واشنطن عن المدى الذي اقتربت إليه القطعة المهمة في سلاح البحرية الروسية.

وذكرت السلطات العسكرية الأمريكية أنها لم تتلق أي طلبات مساعدة من البحرية الروسية أو غيرها في المنطقة، لكنها أكدت أنها كانت على علم مسبق بالمناورات.

وشددت السلطات العسكرية، على أن النشاط البحري الروسي يتم خارج المياه الإقليمية الأمريكية.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: تسببت الواقعة في حالة من الارتباك لدى سفن الصيد التجارية الأمريكية في بحر "بيرينج"، وقال خفر السواحل، إنه تلقى العديد من المكالمات من الصيادين بهذا الشأن.