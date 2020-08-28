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أحمد فايق: ربنا يستر من فيروس كورونا في الشتاء والخريف الجايين

كتب:

شريف سليمان
06:56 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

قال الإعلامي أحمد فايق، إن فيروس كورونا عاد للانتشار بقوة في دول كثيرة على مستوى العالم كانت وصلت فيها نسب الإصابات إلى صفر، لكن بدأت الأعداد تتزايد بشكل متوسط، وكانت ضخمة في دول أخرى.

وأضاف فايق خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "إسبانيا شهدت إغلاق الحانات والنوادي الليلية في كتالونيا رغم أنها مرتبطة بالسياحة وتعتبر مصدرًا كبيرًا للدخل".

وتابع: "كل المؤشرات بتقول إن الخريف والشتاء القادمين ربنا يستر منهم، لأن الحالات بدأت تزيد على مستوى إصابات فيروس كورونا"، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بسبب عدم التوصل إلى اكتشاف لقاح فيروس كورونا المستجد.

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