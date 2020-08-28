وزير الصحة الأسبق: فيروس كورونا قد يهاجم نخاع العظام وخلايا الدم

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن منحنى إصابات أي فيروس يمر بصعود وهبوط بصفة مستمرة، إلى أن يأتي وقت يتوافر فيه لقاح.

وأضاف "العدوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن فيروس كورونا لا يصيب فقط الجهاز التنفسي، ولكن الأجهزة المختلفة من الجسم، فقد يهاجم نخاع العظام في حد ذاته، والخلايا المسؤولة عن بناء مكونات الدم الإنسان في بعض الأحيان.

وأشار إلى أن المنحنى الوبائي في مصر يشهد انخفاضًا ملحوظًا على مدار الأسابيع الماضية، لكن مع بداية الأسبوع الجاري بدأ الارتفاع في أعداد الإصابات التي تُسجل بشكل يومي من قبل الأجهزة الحكومية.