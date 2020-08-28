الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على مسؤولين في بيلاروسيا

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، على فرض عقوبات على 20 مسؤولا رفيعا في بيلاروسيا، تورطوا في تزوير الانتخابات الرئاسية وحملات فرض النظام واستخدام العنف ضد المتظاهرين المحتجين.

وقال وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريسك، في اجتماع عقد في برلين حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، "لدينا موافقة جماعية على كيفية وضع القائمة والأسماء التي ستتضمنها، بالرغم من ذلك، فإن الجوانب الفنية المتعلقة بإنهاء القائمة قانونيا لن يجري الانتهاء منها قبل أسبوع آخر على الأقل".

وأضاف وزير الخارجية التشيكي أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من المرجح أن يكون ضمن القائمة التي تضمنت عقوباتها فرض حظر من السفر وتجميد الأرصدة البنكية، مشيرا إلى أنه لا يزال تجرى المناقشة في مسألة إدراج اسم الرئيس البيلاروسي خلال المرحلة الأولى من إعداد القائمة أو في وقت لاحق.

وتعيش بيلاروسيا في حالة من الاحتجاجات الواسعة منذ التاسع من أغسطس الجاري بعدما فاز لوكاشينكو، الذي تولى حكم البلاد لمدة 26 عاما، بفترة ولاية سادسة وحصل على نسبة 80% من الأصوات؛ حيث تقول المعارضة إنه تم تزوير الانتخابات، فيما يشكك الاتحاد الأوروبي في النتيجة أيضًا.

واعتقلت قوات الأمن في بيلاروسيا نحو 7 آلاف متظاهر وتسببت في مقتل ثلاثة آخرين على الأقل وإصابة المئات برصاصات مطاطية خلال الأيام الأربعة الأولى من الاحتجاجات، كما اعتقلت 180 متظاهرًا أمس.